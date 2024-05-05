Большинство жителей Бурятии ищут работу через «дядю Баира»

Они обращаются за помощью к друзьям и родственникам
Численность рабочей силы в Бурятии в ушедшем 2023 году составила 428 тысяч человек, в том числе 221 000 мужчин и 201 000 женщин. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) этот показатель достиг 4 миллиона 157 тысяч, а в целом по России – 76 миллионов 37 тысяч. Таковы данные исследования Бурятстата.
Уровень занятости населения в республике оценили в 53,4%. Он оказался самым низким на Дальнем Востоке. Чуть выше – 56,7% – в соседнем Забайкалье. Далее (по возрастающей) – в Еврейской АО (57,9%), Приморье (62,6%), Якутии (63,3%), Амурской области (64,7%), Хабаровском крае (65,3%), на Сахалине (68,1%), Камчатке (68,5%), Магаданской области (69,5%) и на Чукотке (77,8%). В ДФО – 62,2%, по стране – 60,8%.
Число занятых в Бурятии (то есть тех, у кого есть работа или какое-либо занятие), по данным ведомства – 403 тысячи человек (включая 206 000 мужчин и 197 000 женщин), безработных – 25 000 (15 тысяч и 10 тысяч соответственно). Уровень безработицы к концу 2023-го составил 5,8%.
Продолжительности рабочей недели в РБ – 37,2 часа. Сильный пол трудится чуть больше представительниц прекрасной половины (38 и 36,3 часа). В среднем на поиск подходящего места у наших земляков уходит 7,7 месяца. При этом 11,7% обращаются в государственную службу занятости, 1,7% – в кадровые агентства, 43,2% ищут вакансии в СМИ и Интернете, 41,2% идут непосредственно в компанию или организацию, куда хотят устроиться, и 19,6% используют другие способы. А вот большинство – 69,6% – просят о помощи друзей и родственников.
В Бурятии вот уже несколько лет не устаревает популярная фраза про дядю Баира. В декабре 2017-го в одном крупнейшем сообществ во «ВКонтакте» разместили шуточное резюме. В нём был один-единственный пункт – «Я от дяди Баира», намекающий трудоустройство по связям – через знакомых и близких.
В соцсетях потом ещё долго обсуждали, как можно устроиться на работу по блату. Многие интернет-пользователи отмечали: подобные «рекомендации» есть не только у нас, но и в других регионах страны.
А в апреле 2023-го, комментируя уход на пенсию экс-руководителя администрации главы и правительства РБ Баира Цыренова, жители республики придумали новое «бурятское резюме» – «Я от дяди Алдара». Его предложили после назначения на освободившуюся должность Алдара Гулгенова. Кстати, многие были уверены: фраза про дядю Баира связана именно с Цыреновым.
Большинство жителей Бурятии ищут работу через «дядю Баира»
Общество, Фото:
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