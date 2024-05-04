В монгольском сомоне Алтан-Булак возложили венки к мемориалу советским воинам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возложение венков прошло 3 мая



Накануне, 3 мая, в монгольском пограничном сомоне Алтан-Булак состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



В памятной акции приняли участие губернатор Селенгинского аймака Монголии Нацагдоржийн Лхагвадорж, глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин, мэр Алтан-Булака Н. Отгонцогт.



- Мы не имеем права забыть ужасы той войны. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили, - отметил Андрей Фомин.

