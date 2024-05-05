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В селе Бурятии водитель иномарки сбил человека

В селе Бурятии водитель иномарки сбил человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его увезли в больницу с травмами

Всё произошло ночью 5 мая в хоринском селе Верхние Тальцы. В 2:37 водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Кучумова и сбил человека, который шёл вдоль дороги по обочине.

Пострадавшего увезли в больницу с травмами, а виновного задержали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».
ДТП пострадавшие

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