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В посёлке Бурятии неизвестные устроили погром на детской площадке

В посёлке Бурятии неизвестные устроили погром на детской площадке
Общество,  Фото:группа «Баунт-инфо.24/7»
После происшествия было решено установить видеокамеру на площадке

Неизвестные испортили детскую площадку в посёлке Маловский Баунтовского района. Поломаны качели, выдраны песочные столики и резиновая плитка, изрисованы гудроном малые архитектурные формы.



 

- Построена в 2023 году по проекту «1000 дворов», стоимость более 3 млн рублей, - сообщается о площадке в группе «Баунт-инфо.24/7».

Здесь отметили, что после происшествия рядом с детской площадкой будет установлена видеокамера.

- Поведение подростков на детской площадке вызывает беспокойство. Поэтому нам нужна помощь родителей, которые гуляют на площадке вместе с маленькими детьми – не оставайтесь в стороне, делайте замечания, сообщайте нам о поломках. Уважаемые жители посёлка Маловский, пользование данной площадкой приостановлено до устранения неполадок. А также может, кому известно о происходящем на площадке, просим сообщить в СП «Багдаринское». Давайте начнём ценить, беречь и уважать труд других. Вместе облагораживать и любить свою Родину!», - обратились в администрации сельского поселения «Багдаринское».


вандализм

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