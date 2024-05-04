Ожидается ветер до 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 4 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +18, +23 градусов. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
В Улан-Удэ без осадков. Днём обещают тёплую погоду +19,+21, ветер восточный 8-13 м/с.
В Улан-Удэ потеплеет до 23 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После происшествия было решено установить видеокамеру на площадке
Жертвами мошенников за последнюю неделю стали 46 жителей Бурятии
Мужчина отказался проехать в отдел полиции, оказал сопротивление и попытался скрыться
Музеи республики присоединятся ко всероссийской акции «Ночь музеев»
Молодёжь примет участие в межрегиональном этнофестивале игр
Ожидается ветер до 14 м/с
Следующий этап состоится в Тарбагатае
В регионе заканчивается приём заявок на участие в республиканском фестивале-конкурсе
Четырнадцатое ралли финиширует в Улан-Баторе
Маршрут велопробега протянется от Иволгинского до Селенгинского районов
Спортсменки из Бурятии завоевали три золотые и одну серебряную медали
Турнир пройдёт завтра, 4 мая
Мероприятие проводится в регионе впервые
Призёрами стали воспитанники центра «Звёздный»
Акция прошла сегодня на площади Ленина