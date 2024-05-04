В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая 185-летию фотографии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Свои работы в разных жанрах представили известные фотографы бурятской столицы



3 мая в музее истории города Улан-Удэ открылась фотовыставка «Цвет, свет и тени». Свои работы в разных жанрах представили известные улан-удэнские фотографы, члены Союза фотохудожников Бурятии: Любовь Воронцова, Игорь Глушко, Юрий Извеков, Сергей Ильин, Стас Кадрулев, Борис Коктышев, Сергей и Александр Конечных, Вячеслав Урбазаев, Павел Фёдоров, Сергей Шитиков, Баир Этагоров.



Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко, также принявший участие в фотовыставке, поделился своими впечатлениями:



«Фотография как искусство, к сожалению, исчезающий вид. Наблюдаю давно, как фотографов становится всё меньше и меньше, а молодёжь с камерами практически поголовно снимает только видео. Большие чёрные фотоаппараты сейчас и не особо нужны — у всех есть телефон. Каждый зритель теперь фото-видеограф. Интересно, где они хранят все эти мегатонны видео? Ответ — нигде. В соцсетях, конечно, где ролики стремительно тонут где-то в бездне ленты… Фотографов всё меньше, а фоток в сети — палец смозолишь листать. А вот фотография в рамке на стене — действительно редкость.



Очень сложно было выбрать работы для выставки. Вот 100 бы фото нашлось легко, а пять… В итоге получилось в два раза больше. Из десяти не особо связанных друг с другом кадров неожиданно сложился рассказ. О нашей жизни, о том, что происходит с нами. Рассказ этот явно не назовёшь позитивным, он трагичен. Некоторые кадры просто переполнены жутким символизмом. Увидит ли это зритель? В наше стремительное время, когда на просмотр картинок в интернете тратится не более доли секунды, едва ли стоит надеяться, что кто-то будет всматриваться в лица, улавливать эмоции… Но, тем не менее, шанс есть.



Пересказывать фотографии — это как объяснять музыку словами. Но, вот — пацан, беззаботно прыгающий по заборам, вот — обычный двор, но странным образом напоминающий всю Россию. Люди в поисках смыслов. Парень на концерте в майке как у Цоя и растерянные лица — спасём мир? Чёрный силуэт дерева, кладбище и кровавая Луна (видимо, лунное затмение) — отсыл к «Большой волне» Хокусая. Река то ли памяти, то ли забвения — фактически реквием.



Этот репортаж, кстати, снял телефоном. Всё в духе времени».



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