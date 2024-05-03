Турнир пройдёт завтра, 4 мая
4 мая в Кяхте состоится открытый турнир по универсальному бою памяти кавалера ордена Мужества, гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Цыбденова. Местом проведения станет центральная площадь города.
- Во время проведения соревнований также пройдёт ярмарка. Вырученные средства будут отправлены в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, - сообщили в администрации Кяхтинского района.
Программа соревнований
11:00 - Начало соревнований
12:00 - Торжественное открытие
15:00 - Концертная программа
16:30 - Награждение команд
Возрастное ограничение: 6+.
На юге Бурятии проведут соревнования по универсальному бою
Общество, Фото:
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