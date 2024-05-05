Ему придётся раскошелиться на 2000 рублей
Жителя Заиграевского района осудили за неповиновение сотрудникам Росгвардии. Всё произошло в конце апреля в посёлке Заиграево. В одном из местных супермаркетов сработала «тревожная» кнопка.
Как выяснилось, двое мужчин стащили из магазина пиво. Их задержали по горячим следам. Один из крадунов при задержании уклонялся от исполнения требований правоохранителей, хватал их за форменную одежду и пытался убежать.
В итоге сельчанину назначили штраф размером в 2000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
В Бурятии мужчину оштрафовали за неповиновение росгвардейцам
Происшествия, Фото:
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