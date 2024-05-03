У Анастасии Балаганской золото и серебро турнира
С 26 по 28 апреля в Москве, в международном центре самбо состоялся кубок мира «Кубок дружбы» по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 27 стран мира.
Спортсменка из Бурятии Анастасия Балаганская, уроженка села Турунтаево, показала на кубке блестящие результаты. Анастасия, мастер спорта международного класса по универсальному бою и мастер спорта по рукопашному бою, заняла первое место в дисциплине «самооборона 1+1» без учёта веса и второе место в дисциплине «самооборона» в личном первенстве.
Спортсменку тренируют Екатерина Батько и Геннадий Аминов, сообщает министерство спорта РБ.
Спортсменка из Бурятии выиграла две медали рукопашного кубка
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