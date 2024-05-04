В Усть-Ордынском округе сыграют в бурятские народные игры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Молодёжь примет участие в межрегиональном этнофестивале игр



11 мая в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт межрегиональный молодёжный этнофестиваль «II Хабарай буряад арадай наадан» («II Весенние народные бурятские игры»). Этнофест состоится в посёлке Усть-Ордынский, на площади Ленина.



Участники сыграют в народные игры:

- «Шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки) - главная игра этнофеста;

- «Туулган тобшо» («Свинцовая пуговка» - «Зоска»);

- «Мушхуурга таталга» (перетягивание кожемялки);

- «Шэлбын яha таталга» (перетягивание берцовой кости);

- «Аргамжа таталга» (перетягивание каната);

- «Баабхай шэдэлгэн» (метание бабхи).



Как сообщает Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение», также в качестве специальных конкурсов объявлены:

- межрегиональный онлайн-конкурс рисунков «Народные игры бурят» («Буряад арадай наадан»);

- межрегиональный онлайн-конкурс фотографий «Моя семья» («Минии бүлэ»).



Возрастное ограничение: 6+.

