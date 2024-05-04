Молодёжь примет участие в межрегиональном этнофестивале игр
11 мая в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт межрегиональный молодёжный этнофестиваль «II Хабарай буряад арадай наадан» («II Весенние народные бурятские игры»). Этнофест состоится в посёлке Усть-Ордынский, на площади Ленина.
Участники сыграют в народные игры:
- «Шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки) - главная игра этнофеста;
- «Туулган тобшо» («Свинцовая пуговка» - «Зоска»);
- «Мушхуурга таталга» (перетягивание кожемялки);
- «Шэлбын яha таталга» (перетягивание берцовой кости);
- «Аргамжа таталга» (перетягивание каната);
- «Баабхай шэдэлгэн» (метание бабхи).
Как сообщает Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение», также в качестве специальных конкурсов объявлены:
- межрегиональный онлайн-конкурс рисунков «Народные игры бурят» («Буряад арадай наадан»);
- межрегиональный онлайн-конкурс фотографий «Моя семья» («Минии бүлэ»).
Возрастное ограничение: 6+.
В Усть-Ордынском округе сыграют в бурятские народные игры
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