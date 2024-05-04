Более 1000 велосипедистов приняли участие в велопробеге «Звезда Победы»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велопробега



В прошедшем сегодня велопробеге «Звезда Победы» приняли участие более 1000 велосипедистов. Из трёх районов города они прибыли на Мемориал Победы, где состоялась акция «Цветок Победы». Участники возложили цветы к Вечному огню в знак памяти о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину.



Всех собравшихся приветствовал первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский:



«Ежегодно в преддверии Дня Великой Победы мы собираемся здесь, на площади у главного памятника Победы. Каждый год увеличивается число участников велопробега, это люди разных поколений - очень много молодых людей, многие пришли семьями. Это замечательно. Мы всегда будем помнить, сколько горя и несчастья принесла война, и какой ценой была достигнута Победа».



13-й велопробег «Звезда Победы» стартовал с главных исторических мест трёх районов города: площади Славы в Железнодорожном районе, бюста Героя Советского Союза Владимира Борсоева в Советском районе и Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, в Октябрьском районе.

