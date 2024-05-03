Анна Щербакова заняла на турнире третье место
Бурятия выиграла вторую бронзовую медаль на предолимпийском чемпионате России по женской борьбе. 2 мая в 11-тысячной подмосковной «Live Арене Olimpbet» состоялись поединки в весовых категориях до 62 кг. Анна Щербакова стала обладательницей бронзовой награды.
Напомним, что ранее в весовой категории до 59 кг Ульяна Тукуренова также завоевала бронзовую медаль.
Как сообщает министерство спорта РБ, сегодня, 3 мая, Валерия Дондупова в финале предолимпийского чемпионата России до 65 кг встретится со Златославой Степановой (Москва).
Борицы Бурятии выиграли ещё одну медаль чемпионата России
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