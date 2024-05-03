Все желающие смогут отведать традиционные пасхальные угощения
5 мая с 12.00 на территории Этнографического музея в Улан-Удэ пройдёт мероприятие, посвящённое празднованию Светлой Пасхи.
- Праздник Пасхи имеет большой исторический контекст, связанный с религиозными и культурными традициями разных эпох. Он несёт глубокий духовный смысл для православных христиан, символизирует радость пробуждения природы, а также напоминает людям о необходимости духовного возрождения и обновления своей жизни, - напоминают организаторы.
С 13.00 до 15.00 часов на главной сцене музея пройдёт праздничная концертно-игровая программа, где гости увидят выступления творческих коллективов города. Также посетители музея смогут спеть песни с артистами и, конечно, поиграть.
На празднике будет множество интерактивных площадок, где гости смогут окунуться в атмосферу традиционных народных забав и игр. Состоятся мастер-классы по росписи яиц, изготовлению «весенней птички» и оберега «куклы-колокольчика».
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В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи
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