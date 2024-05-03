В Бурятии проедут «Километры Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Маршрут велопробега протянется от Иволгинского до Селенгинского районов



10 мая на территории Бурятии пройдёт велопробеге «Километры Победы», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция состоится с 10:00 до 17:00 на автомобильной дороге федерального значения Улан-Удэ — Кяхта (A340) по маршруту от 27-го километра «перевал Барисан-Дабан» до 93-го километра г. Гусиноозёрск.



В велопробеге могут принять участие все желающие старше 18 лет со своими велосипедами любого типа. Для участия в велопробеге необходимо подать заявку до 9 мая. Заявки принимаются в администрации МО «Селенгинский район» в городе Гусиноозёрск, на ул. Пушкина 12, каб. №207, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00; обед с 12:00 до 13:00.



Сбор участников и погрузка велосипедов в грузовую машину будут организованы на центральной площади Гусиноозёрска с 6:30 до 7:30, сообщает администрация Селенгинского района.



Возрастное ограничение: 18+.

