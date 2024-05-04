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В Бурятию вернётся музейная акция

В Бурятию вернётся музейная акция
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Музеи республики присоединятся ко всероссийской акции «Ночь музеев»

18 мая в Улан-Удэ состоится «Ночь музеев» (0+). Мероприятия под лозунгом «Из поколения в поколения. Семейные реликвии» проведут с 17:00 до 22:00 в художественном музее имени Ц. Сампилова.

Как сообщает национальный музей РБ, участие в акции примут музыканты, известные ведущие, журналисты, художники, писатели и волонтёры. Запланировано проведение множества игр, конкурсов, викторин с призами и подарками. Приходить в музей можно всей семьёй.

К акции присоединятся и в других населённых пунктах Бурятии. Так, «Ночь музеев» (6+) в Тарбагатайском народном музее «Семейская старина» состоится 17 мая. В программе ожидается интерактивная познавательная программа, мастер-класс, творческая встреча для школьников старших классов Тарбагатайской СОШ, акция «Семейные реликвии». Все мероприятия пройдут в районном доме культуры села Тарбагатай.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия акция музей

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