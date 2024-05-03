В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они устроят для этого специальный обряд



В ближайшую субботу, 4 мая, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится традиционный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» («Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11:00.



- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение, если у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие и исцеляя от болезней.



Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак.



С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции.



Возрастное ограничение – 12+



