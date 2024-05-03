В Иркутской области мужчина натравил ротвейлера на маленького ребёнка

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии



В Тайшете мужчина натравил ротвейлера на полуторагодовалого ребёнка, сообщило СУ СК по Иркутской области.



Всё произошло 2 мая. По данным СК, 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью гостила у своего знакомого и распивала с ним алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку.



Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребёнка, а сам продолжил избивать мать.



Женщина смогла вырваться, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребёнка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи; она находится в тяжёлом состоянии.



Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали.



Прокуратура даст оценку действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.



