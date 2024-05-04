В Бурятии нет лесных пожаров

Накануне тушили два лесных пожара
За прошедшие сутки в республике обнаружено 2 лесных пожара в Кижингинском и Еравнинском районах. Причина возгораний - неосторожное обращение с огнём. Пожары ликвидированы.
На тушении работали 15 человек из числа лесной охраны, было задействовано 4 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 23,4 га.
На утро 4 мая новых возгораний в лесах республики не обнаружено.
- Напоминаем, в Бурятии введён особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. О задымлении или возгорании в лесу необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
После происшествия было решено установить видеокамеру на площадке
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