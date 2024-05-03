Монголию и Россию вновь объединит «Шёлковый путь»

Четырнадцатое ралли финиширует в Улан-Баторе



Международное ралли «Шёлковый путь» поменяет маршрут. Гонка пройдёт по территориям Российской Федерации и Монголии, а маршрут по Китайской Народной Республике будет реализован в 2025 году по инициативе Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китая (КАМФ).



Также было принято решение расширить монгольскую часть маршрута и перенести финиш международного ралли в город Улан-Батор. Международное соревнование начнётся в Томске, откуда спортсмены отправятся в Барнаул, Горно-Алтайск и Кош-Агач, расположенный на границе России и Монголии. С 13 по 14 июля гонка пройдёт по территории аймака Баянхонгор. На днях российские организаторы ралли встретились с главой администрации аймака Д. Энхжаргалом и другими официальными лицами. Далее путь международного ралли-рейда «Шёлковый путь» лежит через другие западные аймаки Монголии и завершится в Улан-Баторе 15 июля.



Дистанция ралли-марафона сохранится на прежнем уровне — порядка 5 500 километров. Соревнование пройдёт с 5 по 15 июля, при этом пески пустыни Гоби останутся в маршруте ралли. В дополнение к этому в формат гонки вернётся марафонский этап, на котором соревнующимся экипажам предстоит самостоятельно обслуживать свою технику без помощи команд технической поддержки.



Ожидается, что в предстоящем ралли-рейде «Шёлковый путь» примут участие более 100 человек из 20 стран и более 350 единиц техники.



Возрастное ограничение: 6+.

