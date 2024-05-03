Следующий этап состоится в Тарбагатае
5 мая в Бурятии проведут IV этап кубка республики по спортивному ориентированию – открытое первенство МО «Тарбагатайский район». Турнир пройдёт в дисциплине «кросс-классика» в селе Тарбагатай.
Программа соревнований
11:00-12:15 - Приём заявок, выдача стартовых номеров и чипов на месте старта
12:15 - Открытие соревнований
13:00 - Начало первенства
15:20 - Награждение победителей и призёров
Для неопытных участников 2011 года рождения и старше будут проведены соревнования в дисциплине «кросс-выбор» (открытая группа), сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию
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