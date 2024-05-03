03 мая

Популярное

В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию

В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Следующий этап состоится в Тарбагатае

5 мая в Бурятии проведут IV этап кубка республики по спортивному ориентированию – открытое первенство МО «Тарбагатайский район». Турнир пройдёт в дисциплине «кросс-классика» в селе Тарбагатай.

Программа соревнований
11:00-12:15 - Приём заявок, выдача стартовых номеров и чипов на месте старта
12:15 - Открытие соревнований
13:00 - Начало первенства
15:20 - Награждение победителей и призёров

Для неопытных участников 2011 года рождения и старше будут проведены соревнования в дисциплине «кросс-выбор» (открытая группа), сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт спортивное ориентирование кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию
В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию
Общество, 03.05.2024
Следующий этап состоится в Тарбагатае
В Бурятии вокально-хоровые коллективы споют о республике
В Бурятии вокально-хоровые коллективы споют о республике
Общество, 03.05.2024
В регионе заканчивается приём заявок на участие в республиканском фестивале-конкурсе
Монголию и Россию вновь объединит «Шёлковый путь»
Монголию и Россию вновь объединит «Шёлковый путь»
Общество, 03.05.2024
Четырнадцатое ралли финиширует в Улан-Баторе
В Бурятии проедут «Километры Победы»
В Бурятии проедут «Километры Победы»
Общество, 03.05.2024
Маршрут велопробега протянется от Иволгинского до Селенгинского районов
«Победу посвящаем всей республике!»: В Бурятию вернулись чемпионки Европы по боксу
«Победу посвящаем всей республике!»: В Бурятию вернулись чемпионки Европы по боксу
Общество, 03.05.2024
Спортсменки из Бурятии завоевали три золотые и одну серебряную медали
В Иркутской области стартовал Байкальский Пасхальный фестиваль
В Иркутской области стартовал Байкальский Пасхальный фестиваль
Общество, 03.05.2024
Мероприятие проводится в регионе впервые
Юные футболисты Бурятии отличились на всероссийском турнире
Юные футболисты Бурятии отличились на всероссийском турнире
Общество, 03.05.2024
Призёрами стали воспитанники центра «Звёздный»
В Чите почти 1000 горожан выстроилась в слово «Спасибо!»
В Чите почти 1000 горожан выстроилась в слово «Спасибо!»
Общество, 03.05.2024
Акция прошла сегодня на площади Ленина
В Бурятии народный учитель СССР награждена медалью
В Бурятии народный учитель СССР награждена медалью
Общество, 03.05.2024
«Рядом с ней хочется работать, у неё хочется учиться», - отмечают коллеги Марии Гармаевой
В районе Бурятии отремонтировали заброшенный мост
В районе Бурятии отремонтировали заброшенный мост
Общество, 03.05.2024
По мосту теперь можно перегонять скот
Спортсменка из Бурятии выиграла две медали рукопашного кубка
Спортсменка из Бурятии выиграла две медали рукопашного кубка
Общество, 03.05.2024
У Анастасии Балаганской золото и серебро турнира
Борицы Бурятии выиграли ещё одну медаль чемпионата России
Борицы Бурятии выиграли ещё одну медаль чемпионата России
Общество, 03.05.2024
Анна Щербакова заняла на турнире третье место
В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи
В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи
Общество, 03.05.2024
Все желающие смогут отведать традиционные пасхальные угощения
В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе
В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе
Общество, 03.05.2024
В честь Дня Победы на площади Советов устроят зрелищное лазерное шоу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^