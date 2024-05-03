03 мая

02 мая

Популярное

Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно

Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он

2 мая на заседании Совета по науке и инновациям при главе Бурятии презентовали научные проекты ВСГУТУ и Института физического материаловедения СО РАН.

В Бурятии в 2023 году было запатентовано восемь разработок, которые находят применение в сфере сельского хозяйства и промышленности.

- Например, патент на сорт яровой мягкой пшеницы «Байкальская» Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства СФНЦА РАН отличается определёнными преимуществами. Средняя урожайность нерайонированных сортов пшеницы этого типа составляет от 8 до 14 центнеров на гектар, а контрольный посев пшеницы «Байкальская» составил почти 19 центнеров на га. Внедряет эту технологию бурятский СПК «Колхоз Искра». А разработка ВСГУТУ – переработка промышленных отходов (золошлаков) – перспективное направление в дорожном строительстве. Индустриальным партнёром этого направления стала компания ТГК-14, - рассказали в региональном правительстве.

Победителями конкурса на оснащение научным оборудованием участников научно-образовательного центра «Байкал» стали пять организаций, две из которых из Бурятии. Это БГУ и БГСХА. Для сельхозакадемии закуплен программный комплекс «Лаборатория генетики животных», нацеленный на увеличение мясной продуктивности крупного рогатого скота и овец местной селекции. На базе комплекса в академии создана лаборатория генетических исследований животных. А Бурятский госуниверситет теперь располагает анализатором размера наночастиц и дзета-потенциала для проведения научных опытов, сообщил Евгений Семёнов, директор научно-образовательного центра Иркутской области и Бурятии «Байкал», участниками которого являются вузы и научные институты республики.

О проектах ВСГУТУ рассказал проректор вуза Дмитрий Шалбуев. В частности, на Совете была представлена разработка силового полого корпуса беспилотного летательного аппарата из слоистых композиционных материалов с отстёгивающимися крыльями. Вес аппарата при размахе крыла 3,2 м на 20-25% меньше аналогов, а по прочности и жёсткости не уступает или выше аналогов. Прошёл ряд виртуальных и реальных испытаний, по итогам которых сделаны выводы о перспективности полноценного внедрения разработки в производство.

Также ВСГУТУ представил ещё один продукт – энергетические батончики на основе сухих экстрактов, шрота кедрового ореха, сухих соков и сушёных ягод. Они изготавливаются на местном сырье и обеспечивают организм дополнительной энергией, обладают антиоксидантными свойствами. Университету рекомендовано разработать механизм промышленного производства батончиков.

Директор Института физического материаловедения Сибирского отделения РАН Андрей Номоев представил доклад о Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф») Института катализа СО РАН. Это проект с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить бурятским учёным передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии, гуманитарных наук. СКИФ создаётся в рамках нацпроекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.

Глава Бурятии дал ряд поручений министерствам транспорта, промышленности и образования, поблагодарил членов Совета по науке и инновациям за участие и призвал активнее включать свои проекты в работу межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».

– Доля участия бурятских учёных в написании научных статей, получении патентов и производстве конкурентоспособных технологий и высокотехнологической продукции должна быть выше. Научные разработки, их практическое внедрение должны быть более агрессивными, нужно активнее привлекать инвесторов в перспективные проекты. Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты, – заключил Алексей Цыденов.

Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» создан в 2020 году для содействия решению проблемы импортозамещения, экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия. Центр поддерживает науку, занимается поиском и внедрением новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов. Наработки учёных впоследствии должны находить применение в строительстве, фармацевтике, здравоохранении, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Участниками НОЦ «Байкал» в Бурятии являются ведущие вузы и научные институты СО РАН.


глава Бурятии Алексей Цыденов ученые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно
Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно
Власть, 03.05.2024
«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он
В Иркутской области вывесили копию Знамени Победы
В Иркутской области вывесили копию Знамени Победы
Власть, 02.05.2024
Её установили на здании правительства
В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС
В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС
Власть, 02.05.2024
Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram

В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания
В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания
Власть, 28.04.2024
«Монгольские воины» привьют детям и молодёжи нравственные ценности
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
Власть, 27.04.2024
Он будет действовать в период майских праздников
В Улан-Удэ вместо старых складов появится тренировочный комплекс
В Улан-Удэ вместо старых складов появится тренировочный комплекс
Власть, 27.04.2024
Для нового объекта выбрана территория на улице Мокрова
В Забайкалье уволился руководитель краевой Госветслужбы
В Забайкалье уволился руководитель краевой Госветслужбы
Власть, 26.04.2024
Он решил вернуться в Иркутскую область
Мэр Слюдянки отозвал своё заявление об отставке
Мэр Слюдянки отозвал своё заявление об отставке
Власть, 26.04.2024
«Сделал это, потому что считаю себя не вправе не откликнуться на призывы людей»
Глава Бурятии предложил создать совместный с Тибетом учебный центр
Глава Бурятии предложил создать совместный с Тибетом учебный центр
Власть, 25.04.2024
В центре оказывали бы услуги традиционной медицины
В Улан-Удэ привлекли к ответственности сотрудника комитета городского хозяйства
В Улан-Удэ привлекли к ответственности сотрудника комитета городского хозяйства
Власть, 25.04.2024
В систему вовремя не внесли сведения о 16 аварийных домах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^