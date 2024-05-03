«Победу посвящаем всей республике!»: В Бурятию вернулись чемпионки Европы по боксу

В столице Сербии завершился чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин. Спортсменки из Бурятии выступили успешно, завоевав четыре медали, из них три золотые. Чемпионками Европы стали Наталья Шадрина (сейчас представляет Сербию) и члены сборной России Дарима Сандакова и Елена Гапешина. Кристина Ткачёва завоевала серебряную медаль.
Сегодня на пресс-конференции спортсменки своими впечатлениями о чемпионате, рассказали о подготовке и отдельно поблагодарили болельщиков.
Дарима Сандакова (весовая категория до 70 кг) теперь обладает статусом двукратной чемпионки Европы. Впервые она завоевала это звание в 2019 году. В финале чемпионата Европы-2024 Дарима одержала уверенную победу над спортсменкой из Венгрии Региной Лакош со счётом 5:0.
- Мы уже давно не выступали на международном ринге. Был такой мандраж, который не чувствовался на чемпионате России. Хотя чемпионат России сложнее выиграть, чем чемпионат Европы, - поделилась она. – С моим тренером обсуждали тактику, подготовку, уже заранее знали, кто приедет в моём весе, и уже на сборах готовились к каждому сопернику.
По словам чемпионки Европы, от неё все ждали только золото.
- Мне сказали: «Есть задание, его нужно выполнить, по-другому никак». Поэтому я чувствовала ответственность. Мы выступали с гимном, флагом, представляли свою страну. Я всегда говорила про свою республику, поскольку для меня это большая честь выступать за неё. Не хотелось никого подвести. Работа была проделана большая. Всем большое спасибо, кто меня поддерживал. За моей спиной целая страна и вся республика. Эту победу хочу посвятить вам всем! - поделилась она.
Кристина Ткачёва, выступающая в весовой категории свыше 81 кг, во второй раз завоевала серебро чемпионата Европы. В финальной схватке ей не хватило совсем немного, она уступила сопернице из Молдавии со счётом 4:3.
- Мы приехали 18 апреля, а турнир для меня начался только 25 апреля. Приходилось долго сидеть и ждать своей пары. Я думала, что продышалась и прочувствовала ринг. А когда выходила на финал, я была готова выигрывать, как на чемпионате России, - вспоминает Кристина, добавив, что обязательно сделает работу над ошибками.
В свою очередь, старший тренер сборной Бурятии по женскому боксу Бато-Мунко Ванкеев оценил выступление своих подопечных на отлично.
- Наши девочки выступили очень достойно. Наталья Шадрина выиграла у олимпийской чемпионки. Дарима Сандакова держалась уверенно, классно провела все бои. Есть маленькие нюансы, но будем это всё устранять. Елена Гапешина также завоевала золотую медаль, она у нас была самая ответственная на турнире. Хотели, чтобы Кристина привезла четвёртую золотую медаль, но всё равно все выступили отлично. Будем работать дальше, - прокомментировал Ванкеев.
Президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев на протяжении всего чемпионата был рядом и поддерживал спортсменок. На пресс-конференции он заявил, что такого успешного выступления республика ждала очень долго.
- Дарима Сандакова - двукратная чемпионка Европы, Кристина Ткачёва – двукратный серебряный призёр Европы, ещё у Кристины есть медаль чемпионата мира. Бокс у нас на подъёме, наши девочки боксируют очень неплохо. Сам слышал, что на турнире комментатор сказал: «Бурятия – кузница кадров для женской команды». Мы кузнецы, получается. Сборная России завоевала три золотые медали, две из них завоевали наши девушки. Мы показали пример для других видов спорта, пусть на нас равняются, опережают нас и становятся лучше, - с улыбкой добавил Валерий Доржиев.
Елена Гапешина (81 кг) стала чемпионкой Европы, ни разу не выиграв пока чемпионат России. В финале она была сильнее хорватки Люсии Билобрк.
- Спортсмен всегда критичен к себе, я могла бы сделать некоторые элементы лучше, - рассказала ранее Елена в интервью федерации бокса России. – Вообще чемпионат прошел хорошо, все в команде друг за друга болели, переживали. Мы рады, что завоевали для России заветные медали, и я привезу золотую награду домой в Севастополь. Я никогда не выигрывала чемпионат России, но выиграла чемпионат Европы. Получается, что Европу выиграть легче.
Сейчас в планах у девушек недолгий отдых. Дальше их ждёт подготовка к международным мультиспортивным играм стран БРИКС, которые пройдут в Казани в июне.
Отметим, выступал на чемпионате Европы и бурятский боксёр Тамир Галанов. Он, как и Наталья Шадрина, сейчас представляет Сербию. Галанов покинул чемпионат на стадии ¼, уступив россиянину Дмитрию Двали, который в итоге завоевал золото.
По итогам чемпионата Европы сборная России завоевала первое общекомандное место. Всего в активе сборной - 11 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая награда.
Призовой фонд чемпионата Европы составил 975 тысяч долларов. За победу боксёры получили 15 тысяч, за второе место – 10 тысяч, за третье – 5 тысяч.