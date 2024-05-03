03 мая

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В Бурятии мужчина угнал авто у бывшей сожительницы, чтобы покататься

В Бурятии мужчина угнал авто у бывшей сожительницы, чтобы покататься
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

В полицию в Заиграевском районе обратилась 52-летняя жительница. Она сообщила об угоне её машины бывшим сожителем.

Оказалось, что мужчина проник на приусадебный участок женщины, угнал припаркованный во дворе частного дома «Ниссан Эксперт», покатался на автомобиле по посёлку, а потом вернул его на место.

Мужчину за рулём автомобиля увидела знакомая владелицы авто. Она позвонила женщине и поинтересовалась - не помирилась ли она с бывшим сожителем, так как он ездит на её машине.

Потерпевшая, узнав об угоне, отправилась в полицию.

Полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. Мужчина не работает, ранее судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело об угоне.
угон

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