В Бурятии прошёл молебен у лика Богини Янжимы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого религиозного мероприятия



2 мая в Баргузинском дацане прошёл традиционный обряд поклонения богине Янжиме «Янжима бурханай тахилга». Молебен провели ламы Буддийской традиционной Сангхи России во главе с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым.



Как рассказывают присутствовавшие на мероприятии, как обычно на молебен приехало большое количество людей – как с Баргузинского и соседнего Курумканского районов, так и разных населённых пунктов Бурятии.



Ежегодно в дацане проводится праздник проявления богини Янжимы. Янжима – богиня искусств, наук, ремёсел, мудрости и благоденствия. Она ассоциируется с чистотой, невинностью и творением нового.



- Индийское имя богини Янжимы – Сарасвати. В глубокой древности в Индии была почитаема река Сарасвати. Светлая река Сарасвати, изливавшаяся с горных вершин, долго дарила ясность чувствам и мыслям людей. И на её берегах многие находили прибежище для спокойных раздумий и вознесения молитв. Позже она вознеслась на небо, приняв облик вечно юной богини Сарасвати. На небесах стала она дарительницей знаний. Для бурят Янжима – одна из самых почитаемых богинь, которая также считается богиней мудрости и покровительницей материнства, детей и студентов. Она дарует человеку всевозможные эстетические знания, красноречие, тонкий ум. Богине Янжиме поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные женщины, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.



Считается, что божественная Янжима спустилась с небес в Баргузинскую долину. По мнению лам, богиня проявилась в местности Ярикто неслучайно. Недалеко находится священная гора Бархан Уула.



- По легенде, в районе Баргузинской долины, лежащей у подножия Баргузинских гор, жили две сестры. Одна из них, Янжима, обладала прекрасным голосом, пела и радовала людей. В семье, которую она навещала, рождалось много детей. Однажды сестры вознеслись в нирвану, где стали дакинями – небесными принцессами. И вот в начале третьего тысячелетия богиня Янжима спустилась на землю, чтобы помогать людям, - продолжили здесь.



В километре от села Ярикта находится каменная скала, на которой в мае 2005 года проявилось чудесным образом изображение танцующей богини высотой около метра. По словам старожилов долины, у скалы в начале XX века медитировал настоятель первого Баргузинского дацана Соодой лама, который обладал даром предвидения. Именно Соодой лама оставил много знаков нам. А в 30-е годы XX столетия здесь было захоронено имущество бывшего Баргузинского дацана.



- Нерукотворный лик был обнаружен ламами Буддийской традиционной буддийской Сангхи во главе с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, когда они пребывали в этой местности с целью обнаружения спрятанных в годы репрессий буддийских реликвий, а также определения места для строительства будущего дацана. Причиной поисков послужила найденная дровосеками четырьмя годами ранее в расщелине скалы ритуальная пирамидка с изображением 1000 Будд, которая указывала на особое значение этого места. Сама местность называется «Уулзатараа», что в переводе означает «До встречи» или «Встреча»: здесь находятся две скалы, которые действительно как бы «встречаются» друг с другом. Говорят, именно в этом месте высший мир встречается с миром людей, - поведали в Сангхе.



Когда ламы приступили к осмотру окрестностей и поискам реликвий, Хамбо Лама вошёл в состояние глубокой медитации, чтобы «увидеть», где спрятаны реликвии. В этом состоянии он пребывал довольно долго и после прочтения мантры ясно увидел на скале в 20 метрах от себя посреди стволов деревьев лик божества. Он был очень чётким и различался невооружённым глазом.



- На скальной глыбе тёмно-серого цвета с восточной стороны видны яркие размывы природной охры и белил. Размывы в самом деле отдалённо напоминают образ танцующего человека. Удивительно, но до этого момента никто на этой скале никакого изображения не замечал. С того времени лик богини Янжимы, обнаруженный на каменных глыбах близ села Ярикта, стал предметом паломничества жителей Бурятии, - отметили в пресс-службе Сангхи.



Изображение Янжимы официально признано Сангхой одной из пяти буддийских святынь Бурятии.

