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В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе

В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе
Общество, 
В честь Дня Победы на площади Советов устроят зрелищное лазерное шоу

В преддверии 9 мая в самом центре бурятской столицы, на площади Советов, будут показывать лазерное шоу, пронизанное духом патриотизма. Об этом сообщил в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Полюбоваться инсталляцией все желающие смогут со 2 по 10 мая в 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30.

- Вы сможете увидеть яркие кадры сражений на поле боя, в море и в небе, глубокую боль потерь, силу возрождения и любви. Так мы выражаем огромную благодарность нашим ветеранам, – обратился к горожанам Шутенков.

Кроме того, в День Победы зажгут телебашню на улице Бабушкина – праздничную подсветку там включат на час – с 21:00 до 22:00. После она будет появляться ещё три дня подряд – с 10-го по 12-ое число включительно – с 21:30 до 22:30.

Кстати, наряд к празднику обновила и скульптура «Гостеприимная Бурятия». На этот раз благодаря новым слайд-проекторам она наденет белый национальный костюм с зелёным хадаком.

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День Победы праздник лазерное шоу

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