В подвижном составе на паровозной тяге, который запустили в честь Дня Победы, прибыли ветераны железной дороги, дети войны и труженики тыла
В субботу, 4 мая, на железнодорожном вокзале Улан-Удэ встретили ретросостав «Поезд Победы».
В подвижном составе на паровозной тяге, который запустила Восточно-Сибирская железная дорога в честь Дня Победы, прибыли ветераны железной дороги, дети войны и труженики тыла, сообщили в правительстве Бурятии.
- 79 лет назад на таких поездах в родные города, в родные сёла возвращались наши бойцы после Победы над фашизмом. Образ «Поезда Победы» стал настоящим символом великого подвига нашего народа. На долю ветеранов, детей войны, тружеников тыла выпали трудные испытания. Именно ваш героический труд в послевоенные годы позволил восстановить нашу страну. Мы искренне гордимся вашим подвигом, продолжаем бережно хранить память о каждом бойце Великой Отечественной войны, каждом труженике тыла, - отметил заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.
В рамках музыкальной программы встречи «Поезда Победы» образцовая студия эстрадного вокала «Акцент», ансамбль «Славица», дуэт «Кураж», образцовый фольклорный ансамбль «Веселушки», исполнили песни, посвящённые Победе и Родине: «Салют героям», «Тальяночка», «Идёт солдат по городу», «Живым и погибшим», «Дорога на Берлин», «За победу», «Матушка Земля», «Россия – это мы».
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В Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы»
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