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Цены на квартиры в столице Бурятии устремились к московским

Цены на квартиры в столице Бурятии устремились к московским
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые улан-удэнцы уже не видят смысла покупать жильё на малой родине

Жители бурятской столицы продолжают дивиться ценам на квартиры. Исследование, которое недавно провели специалисты, показало, что малогабаритка на улан-удэнской «вторичке»  площадью до 32 «квадратов» обойдётся в 4 с лишним миллиона рублей. Такое жильё дорожает бешеными темпами – за год «квадрат» в нём наценился примерно на 27,7%, а с начала 2024-го – на 4,3%.

Наболевший «квартирный» вопрос активно обсуждают в соцсетях. Наши земляки обратили внимание, что в отдалённых микрорайонах, в частности – на Восточном и в Загорске – стоимость некоторых апартаментов даже выше, чем в центре. «А потом говорите, что вся молодёжь с посёлка сваливает», – говорится в публикации в одной из местных групп во «ВКонтакте».

В комментариях к посту уроженцы республики, перебравшиеся в столицу, заявили: цены на квартиры на малой родине уже давно устремились к московским.
 
- Стоимость жилья в мегаполисе и Улан-Удэ сравнялась, а уровень жизни, увы, нет. Поэтому перспективная молодёжь – и не только она – уезжает в более развитые регионы. Выбирать для себя и своих детей надо лучшее. И это точно не Бурятия, – подчеркнула одна из участниц сообщества.

Многие согласились с автором записи. «Ценник в 4 миллиона за квартиру в 36 квадратных метров на улице Моцарта – там двухэтажки – это караул», – пишут посетители паблика.

На одном из популярных сайтов за самые дорогие квартиры-студии сейчас просят от 7 с половиной до 16 с лишним миллионов. Правда, они просторные и с хорошим ремонтом. Самую дорогую в Улан-Удэ однушку предлагают за 10 с половиной миллионов – она находится в центре, недалеко от площади Советов. Кроме того, на продажу в столице республики выставили двушку за 16 с половиной миллионов и трёшку за девять с половиной в сотых кварталах. Это самые высокие ценники.

Однокомнатные квартиры в пределах миллиона в городе тоже есть, но все они находятся в старых домах или бараках с удобствами на улице. За неблагоустроенные двухкомнатные придётся выложить минимум полтора миллиона, за трёхкомнатные – от полутора до двух с половиной.

В конце февраля в соцсетях тоже обсуждали заоблачные цены на недвижимость. Из-за них многие наши земляки даже готовы перебираться в другие города и обзаводиться собственным углом там.

Некоторые интернет-пользователи признались, что не могут позволить себе жилищный кредит. Материнский капитал для большинства стал единственным способом приобрести квартиру – и то он уходит на первый взнос.

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