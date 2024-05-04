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Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полицейскому

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полицейскому
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина отказался проехать в отдел полиции, оказал сопротивление и попытался скрыться

В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении улан-удэнца.

Оказалось, что горожанин в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий не выполнил законные требования сотрудника полиции: отказался проехать в отдел полиции, оказал сопротивление и попытался скрыться.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей».

Житель Улан-Удэ вину не признал, суду пояснил, что правонарушений не совершал и законы не нарушал, никому сопротивления не оказывал.

- Должностное лицо в судебном заседании поддержало административный протокол, пояснило, что им мужчине было предъявлено служебное удостоверение, было предложено проехать в отдел полиции в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий, на что мужчина агрессивно начал вести себя и на неоднократные требования успокоиться не реагировал, после оттолкнул сотрудника полиции и попытался скрыться, - сообщают в Советском районном суде.

Суд пришёл к выводу о достаточности представленных в деле доказательств для признания улан-удэнца виновным, назначил наказание в виде штрафа в 4 000 рублей

Постановление суда не вступило в законную силу.



штраф суд

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