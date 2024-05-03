В причинах его смерти уже разбираются правоохранители
Всё произошло в столице Бурятии. У подъезда жилого дома на проспекте Строителей обнаружили мёртвого человека. Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ от бригады скорой помощи.
Как пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, погибший мужчина 1949 года рождения.
- Для установления причины его смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, – отметили в ведомстве.
Возле подъезда в Улан-Удэ нашли труп мужчины
Происшествия, Фото:
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