Это связано с действием особого противопожарного режима
Администрация города Закаменск установила шлагбаумы, ограничивающие въезд автомобилей в лес на границах городского поселения.
- Установленные шлагбаумы позволяют предотвратить нарушение запрета на пребывание в лесах в пожароопасный период, - отметили в администрациа МО ГП «Город Закаменск».
Как сообщал «Байкал-Daily», что 8 апреля в Бурятии был введён особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. За нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит штраф.
В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В «Заповеднои Подлеморье» подвели итоги зимнего маршрутного учёта
У Софьи Семёновны Ананьиной пять детей, 13 внуков и 23 правнука
Надзорное ведомство запустило также горячую линию
Это связано с действием особого противопожарного режима
Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита
Долгоржап Ламажаповну Дашиеву поздравили коллеги и близкие
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со льда Байкала
Дети попали в центр помощи прошлым летом
До конца месяца подъёмник на техническом обслуживании
Состоялся смотр готовности к ликвидации природных пожаров
Они охватывают почти весь район
На свет появилась почти сотня малышей
Его будут строить из именных кирпичей
С кучами мусора на Шишковке разобрались за пару дней
Все работы по этому проекту планируют завершить до 1 мая