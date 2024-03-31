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В Бурятии скоро появится штаб Захара Прилепина

В Бурятии скоро появится штаб Захара Прилепина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он уже открылся в соседнем Забайкалье

В Рязанской области и Бурятии скоро заработают два новых культурных центра «Традиция» известного российского политического и общественного и деятеля, писателя, филолога и публициста Захара Прилепина. Об этом сообщила на днях руководитель его гуманитарных проектов Нелли Булатова.

- Центр «Традиция» уже есть в Нижегородской области и Забайкальском крае. Готовится открытие ещё как минимум двух в ближайшее время – в Рязанской области и Бурятии, – цитирует её ТАСС.

Основными направлениями работы центра станут поддержка участников СВО и расследования по различным проблемам региона. Руководить штабом в Бурятии назначили зампредседателя Общественной палаты РБ, юрист и общественник Максим Киреенко, о чём он сам ещё в феврале рассказал в своём официальном канале в Telegram.

- Штаб будет решать актуальные проблемы республики и разрабатывать стратегии для улучшения жизни людей. По всей России штабы Прилепина проводят федеральные расследования по острым вопросам, волнующим население, борются с коррупцией и защищают права граждан. Ключевые направления – поддержка участников СВО и гуманитарная помощь как военным, так и мирному населению, – отметил Киреенко.

Он добавил, что сможет эффективно руководить организацией благодаря опыту общественной и юридической деятельности, которой занимается вот уже 15 лет.

- Штаб будет работать на благо нашего региона и делать всё возможное, чтобы улучшить жизнь людей, сделать Бурятию более комфортной и безопасной для жизни. Приглашаем всех, кто разделяет наши ценности и идеи, присоединиться и вместе трудиться на благо региона, – подчеркнул общественник. 
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