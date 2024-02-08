Деньги он не смог получить из-за справки о ранении
К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился участник СВО из Бурятии – действующий военнослужащий в звании майора. Мужчина попросил омбудсмена посодействовать в получении выплаты по ранению, которую он не может добиться от воинской части почти год – с апреля 2023-го.
Боец получил на СВО два увечья и за второе, которое было в сентябре 2023-го, деньги ему перечислили, поскольку соответствующие документы оформлял госпиталь, где он проходил лечение.
Уполномоченный связалась с руководством части. Там пояснили, что выплаты не могут предоставить, поскольку в справке о ранении не указали дату рождения. Для защиты и реализации прав военнослужащего Юлия Жамбалова сделала запрос в соответствующий госпиталь.
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
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