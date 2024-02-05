В Бурятии продолжают встречать возвращающихся с СВО бойцов



Представители различных республиканских министерств, ведомств и учреждений продолжают встречать в международном аэропорту «Байкал» участников специальной военной операции. Бойцы прилетают на малую родину в отпуск. На этот раз их чествовали сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии.



Медики были в национальных костюмах. После приветствия они по старинному обычаю вручили каждому военнослужащему хадак как символ гармонии, согласия и спокойствия и воплощение доброты, верности и бесконечности.

















Военнослужащим выразили благодарность за их мужество, стойкость и патриотизм, пожелали здоровья и благополучия. А участники СВО, в свою очередь, поблагодарили всех за тёплый приём. В аэропорту их также встречали родные и близкие.