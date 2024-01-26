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Участникам СВО без контракта будут признавать ветеранами боевых действий

Участникам СВО без контракта будут признавать ветеранами боевых действий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующее поручение отдал президент

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать изменения для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта с Минобороны.

«Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции», - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ещё одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 апреля.

Отметим, контракт с Минобороны, в частности, не подписывали многие участники ЧВК «Вагнер».
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