Участникам СВО без контракта будут признавать ветеранами боевых действий

Соответствующее поручение отдал президент



Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать изменения для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта с Минобороны.



«Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции», - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.



Ещё одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения.



Поручение президента должно быть выполнено до 1 апреля.



Отметим, контракт с Минобороны, в частности, не подписывали многие участники ЧВК «Вагнер».

