Студенты из Бурятии изготовили облегчённые топоры для участников СВО

Они удобны и просты в использовании



Студенты ВСГУТУ изготовили особые топоры для участников спецоперации.



В процессе производства студенты разработали технологию изготовления облегчённых походных топоров весом в 600 граммов, что делает их удобными и простыми в использовании.



Как рассказали в пресс-службе ВСГУТУ, секрет изготовления – отказ от ковки и использование других материалов и методов. Всё это позволило упростить производство и снизить себестоимость продукции.



Шаблон конструкторы вырезали на лазерном станке в Центре молодёжного инновационного творчества ВСГУТУ из паронита.



- Лезвия топориков вырезались из листов старых автомобильных рессор, которые предоставило одно из местных СТО. Вырезали стационарной отрезной дисковой машиной или болгаркой, обух из уголка 50х50 соединяли полуавтоматической сваркой, шлифовали. Далее весь топор собирали с применением эпоксидной смолы, - рассказал доцент кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования» Виктор Коновалов.



Передать орудия в зону СВО студенты планируют до конца января.

