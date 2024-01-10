Врачи Бурятии призывают войти в новый год с полезными привычками

Жителям республики советуют приобщиться к активному образу жизни
Новогодние каникулы пролетели незаметно, и мы постепенно вошли в рабочие будни. А начинать год лучше в бодром ритме. Как сообщили сотрудники Бурятской республиканской станции переливания крови, с 8 по 14 января в России проводится неделя продвижения активного образа жизни, цель которой — повышение информированности населения о важности физической активности.
Напомним, что термин «физическая активность» относится к любым видам движений, в том числе во время отдыха и работы. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
Как отмечают врачи станции, в настоящее время существует большое количество научных исследований о связи между характеристиками физической активности и изменениями в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. Доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, сахарный диабет и некоторых видов рака. Она также помогает поддерживать нормальный вес тела, заботиться о психическом здоровье, повышать качество жизни и благополучие.
Однако вести активный образ жизни не всегда возможно, когда по долгу службы приходится 8 часов 5 раз в неделю проводить за компьютером. Как ни странно, работа в офисе сопряжена с целым рядом так называемых профессиональных заболеваний. Постоянные мигрени, синдром сухого глаза, остеохондроз, а также множество проблем с пищеварением — и это ещё не весь перечень недугов, связанных с сидячим образом жизни. Для того чтобы их предотвратить, советуют специалисты, необходимо регулярно выполнять следующие упражнения: зарядка для глаз и разминка. Достаточно раз в час выполнять несложные упражнения вроде наклонов туловища, вращения головой, потягиваний и приседаний.
Служба крови осуществляет постоянный контроль за состоянием здоровья доноров. Регулярная сдача крови способствует омолаживанию всего организма, улучшению обменных процессов в органах и тканях. Донор имеет возможность постоянно контролировать состояние своего здоровья, за счёт регулярных медицинских осмотров и бесплатных анализов на самые распространённые инфекции.
Ещё один важный момент: если человек решил сдавать кровь, он автоматически выбирает и здоровый образ жизни — теперь уже не только для себя, но и я для незнакомого больного — реципиента, которому его кровь будет перелита.
Сотрудники службы крови Бурятии поддерживают активный формат отдыха. Корпоративные походы в культурно-досуговые места: библиотеку, выставки, музеи, а также активно участвуют в мероприятиях, организованных Минздравом Бурятии – новогодние прогулки по тропе здоровья и в парках города. В свободное от работы время медицинские работники играют в волейбол, настольный теннис, занимаются рыбалкой, танцами, фитнесом и бегом. Ежегодно участвуют в соревнованиях между медицинскими организациями.
- В наступившем новом 2024 году призываем всех жителей республики приобщиться к активному образу жизни! – подчеркнули врачи Бурятской республиканской станции переливания крови.
Врачи Бурятии призывают войти в новый год с полезными привычками
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