Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил в соцсетях



В материалах дела говорится, что молодой человек разместил в местных группах во «ВКонтакте», в одной из которых на тот момент насчитывалось свыше 72 тысяч, а во второй – более 109 тысяч подписчиков, комментарии, где искажал и дискредитировал действия ВС России в ходе специальной военной операции на Украине.



Эти самые комментарии, оставленные в пабликах 16 марта и 23 июля, могли видеть все участники сообщества. Суд пришёл к выводу, что они направлены на подрыв доверия к Вооружённым силам Российской Федерации и формирование негативного отношения к СВО.



В итоге сельчанина признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 30 000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.



Ещё в начале декабря Иволгинский райсуд рассмотрел дело об административном правонарушении на 27-летнего уроженца Селенгинского района. Его завели по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и её граждан»).