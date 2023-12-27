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Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил в соцсетях

Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил в соцсетях
Общество,  Фото:pixabay.com
Ему придётся заплатить 30 тысяч рублей

Ещё в начале декабря Иволгинский райсуд рассмотрел дело об административном правонарушении на 27-летнего уроженца Селенгинского района. Его завели по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и её граждан»).
 
В материалах дела говорится, что молодой человек разместил в местных группах во «ВКонтакте», в одной из которых на тот момент насчитывалось свыше 72 тысяч, а во второй – более 109 тысяч подписчиков, комментарии, где искажал и дискредитировал действия ВС России в ходе специальной военной операции на Украине.

Эти самые комментарии, оставленные в пабликах 16 марта и 23 июля, могли видеть все участники сообщества. Суд пришёл к выводу, что они направлены на подрыв доверия к Вооружённым силам Российской Федерации и формирование негативного отношения к СВО.

В итоге сельчанина признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 30 000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.
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