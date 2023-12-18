В Бурятии лучники разыграли медали всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Турнир проходил в Улан-Удэ



В Бурятии на старт всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Памяти Даши-Нимы Эрдыниева» вышли 402 спортсмена из 9 регионов страны.



- В стенах регионального центра по стрельбе из лука борьба развернулась не только за медали состязаний, но и за выполнение норматива мастера спорта России, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Финал в стрельбе из классического лука развернулся между представителями Забайкальского края. Лидером на этот раз стал Арсалан Балданов, Кирилл Батуев на II и III место за Эрдэмом Цыдыповым из Бурятии.



Среди женщин пьедестал в этой дисциплине полностью за представительницами Бурятии. «Золото» - Эржена Очирова, «серебро» - Светлана Гомбоева, «бронза» - Инна Степанова.



В блочном луке среди мужчин места распределись следующим образом: I - Сергей Шенхоров (Бурятия), II - Виктор Калашников (Ямало-Ненецкий автономный округ), III - Бадма Хаминдаев. Среди женщин: I - Дарима Цырендондопова (Калмыкия), II - Аяна Очирова (Бурятия), III - Ева Краснова (Забайкальский край).



В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука «золото» завоевали Цырен Балтаков, Доржи Харульчиев, Бальжинима Цыремпилов (СШОР №10) и Татьяна Бадмажапова, Эржена Очирова, Виктория Харитонова (РСШОР).



В дисциплине «блочный лук» на высшую ступень пьедестала поднялись представители команды «Динамо»: среди мужчин - Иннокентий Бакшаханов, Александр Калгин, Сергей Шенхоров и среди женщин – Сарана Лумбунова, Сойжина Соктоева, Радмила Шойдонова.



