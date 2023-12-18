Турнир проходил в Улан-Удэ
В Бурятии на старт всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Памяти Даши-Нимы Эрдыниева» вышли 402 спортсмена из 9 регионов страны.
- В стенах регионального центра по стрельбе из лука борьба развернулась не только за медали состязаний, но и за выполнение норматива мастера спорта России, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.
Финал в стрельбе из классического лука развернулся между представителями Забайкальского края. Лидером на этот раз стал Арсалан Балданов, Кирилл Батуев на II и III место за Эрдэмом Цыдыповым из Бурятии.
Среди женщин пьедестал в этой дисциплине полностью за представительницами Бурятии. «Золото» - Эржена Очирова, «серебро» - Светлана Гомбоева, «бронза» - Инна Степанова.
В блочном луке среди мужчин места распределись следующим образом: I - Сергей Шенхоров (Бурятия), II - Виктор Калашников (Ямало-Ненецкий автономный округ), III - Бадма Хаминдаев. Среди женщин: I - Дарима Цырендондопова (Калмыкия), II - Аяна Очирова (Бурятия), III - Ева Краснова (Забайкальский край).
В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука «золото» завоевали Цырен Балтаков, Доржи Харульчиев, Бальжинима Цыремпилов (СШОР №10) и Татьяна Бадмажапова, Эржена Очирова, Виктория Харитонова (РСШОР).
В дисциплине «блочный лук» на высшую ступень пьедестала поднялись представители команды «Динамо»: среди мужчин - Иннокентий Бакшаханов, Александр Калгин, Сергей Шенхоров и среди женщин – Сарана Лумбунова, Сойжина Соктоева, Радмила Шойдонова.
В Бурятии лучники разыграли медали всероссийских соревнований
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он получил её за многолетний труд по подготовке будущих учителей
Участники исследовали фольклор 4 районов республики
Турнир проходил в Улан-Удэ
Спортсмен стал вторым на соревнованиях по рапиду и блицу
Осталось украсить ёлку блестящими шарами
Спортсмены завоевали 5 золотых наград
Она станет доступной 20 декабря
Деньги выделены из федерального бюджета
Сотрудники МЧС советуют беречь себя
Жительницы республики выбирают фитнес, а мужчины предпочитают силовые тренировки
Автомобилисты затрудняют движение вагонов
В соревнованиях участвовали 140 спортсменов
На площади уже построили горку и нарядили ёлку
Варианты переселения будут обсуждаться индивидуально на собраниях
Монумент хотят установить в Железнодорожном районе