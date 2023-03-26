В райцентре Бурятии разгорелся крупный пожар











Утром 26 марта в селе Бичура разбушевался пожар. В 10:54 утра в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) республиканского управления МЧС поступило сообщение, что там полыхает крыша цеха.На место отправились сотрудники пожарных частей 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии. К моменту их приезда пламя уже охватило кровлю.В 11:52 пожар локализовали. Угрозы перехода огня на соседние строения не было. Обошлось без пострадавших.В вайбер-группе «Бичура-инфо 24/7» уточнили, что в райцентре загорелось предприятие по производству палочек для еды. К тушению, по имеющимся данным, привлекли 16 человек и задействовали четыре единицы техники.