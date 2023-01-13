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В Бурятии взломщика магазина нашли по следам на снегу

В Бурятии взломщика магазина нашли по следам на снегу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемого поймали росгвардейцы

Ночью в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сработала охранная сигнализация в магазине смешанных товаров. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила входную дверь с выбитым стеклом.


От двери через дорогу тянулась цепочка следов. Пройдя по следам на свежевыпавшем снегу, росгвардейцы увидела прятавшегося за зданием водокачки мужчину.

- Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что ногой выбил дверной стеклопакет и пытался проникнуть в магазин. Однако услышал сигнал тревоги и спрятался неподалеку, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Ранее судимый 29-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.
Росгвардия кража

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