В Бурятии взломщика магазина нашли по следам на снегу





Ночью в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сработала охранная сигнализация в магазине смешанных товаров. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила входную дверь с выбитым стеклом.От двери через дорогу тянулась цепочка следов. Пройдя по следам на свежевыпавшем снегу, росгвардейцы увидела прятавшегося за зданием водокачки мужчину.- Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что ногой выбил дверной стеклопакет и пытался проникнуть в магазин. Однако услышал сигнал тревоги и спрятался неподалеку, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Ранее судимый 29-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.