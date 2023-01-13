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В Улан-Удэ директор «ТГК-14» получил представление прокурора

В Улан-Удэ директор «ТГК-14» получил представление прокурора
Происшествия,  Фото:прокуратура РБ
После прокурорского вмешательства восстановлены параметры температуры горячего водоснабжения многоквартирного дома

В квартире жителя многоквартирного дома по улице Радикальцева Улан-Удэ похолодало. Как выяснила прокурорская проверка, параметры температуры горячего водоснабжения в точке водоразбора не соответствуют нормативу.

- По результатам рассмотрения представления прокурора района, внесённого директору филиала публичного акционерного общества «ТГК-14», установлены параметры температуры горячего водоснабжения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По постановлению прокурора района ресурсоснабжающая организация привлечена к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» с назначением штрафа.

прокуратура

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