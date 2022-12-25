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В Улан-Удэ сгорела легковушка

В Улан-Удэ сгорела легковушка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в посёлке Восточный

Утром в воскресенье, 25 декабря, в Улан-Удэ на улице Тополева сгорела иномарка.

- На место немедленно выехали пожарные расчёты в составе 10 человек и двух единиц техники. Около 15 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать горение, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС установили предварительную причину возгорания – это неисправность узлов и механизмов автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 декабря на трассе в 8 км от села Бичура на ходу загорелась Mazda Familia. Водитель спасся, вовремя почуяв запах горелой проводки.

14 декабря в посёлке Маловский Баунтовского района сгорел Nissan Cube.

пожар автомобили

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