Пожар произошёл в посёлке Восточный
Утром в воскресенье, 25 декабря, в Улан-Удэ на улице Тополева сгорела иномарка.
- На место немедленно выехали пожарные расчёты в составе 10 человек и двух единиц техники. Около 15 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать горение, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пострадавших нет.
Дознаватели МЧС установили предварительную причину возгорания – это неисправность узлов и механизмов автомобиля.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 декабря на трассе в 8 км от села Бичура на ходу загорелась Mazda Familia. Водитель спасся, вовремя почуяв запах горелой проводки.
14 декабря в посёлке Маловский Баунтовского района сгорел Nissan Cube.
В Улан-Удэ сгорела легковушка
Происшествия, Фото:
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