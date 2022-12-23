Мужчину успели спасти
Вечером 22 декабря на улице Магистральная в Чите произошёл пожар в тепловом коллекторе. На место был направлен личный состав пожарно-спасательной части №2 и поисково-спасательной службы в количестве 8 человек и 2 единицы техники.
- Для проверки коллектора на наличие людей было направлено звено газодымозащитной службы, бойцы которого обнаружили внутри бездомного мужчину, уже получившего отравление угарным газом. Гражданина передали прибывшим медикам, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В результате ликвидирован пожар мусора на площади 5 квадратных метров. Причина возгорания будет установлена сотрудниками государственного пожарного надзора.
В Чите бездомный едва не погиб на пожаре в коллекторе
Происшествия, Фото:
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