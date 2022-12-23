В Чите бездомный едва не погиб на пожаре в коллекторе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Мужчину успели спасти



Вечером 22 декабря на улице Магистральная в Чите произошёл пожар в тепловом коллекторе. На место был направлен личный состав пожарно-спасательной части №2 и поисково-спасательной службы в количестве 8 человек и 2 единицы техники.



- Для проверки коллектора на наличие людей было направлено звено газодымозащитной службы, бойцы которого обнаружили внутри бездомного мужчину, уже получившего отравление угарным газом. Гражданина передали прибывшим медикам, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



В результате ликвидирован пожар мусора на площади 5 квадратных метров. Причина возгорания будет установлена сотрудниками государственного пожарного надзора.





