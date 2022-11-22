Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку





Днём 20 ноября в полицию посёлка Белореченский Усольского района Иркутской области обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказал, что на неё напал мужчина, избил и попытался ограбить.- Оперативно выехавшие на место преступления полицейские выяснили, что нападение произошло в тот момент, когда жительница Сельского района возвращалась из магазина домой и зашла в подъезд. Там злоумышленник попытался вырвать из ею рук сумочку, однако женщина крепко прижала ею себе. Мужчина начал применять силу. На шум потасовки в подъезд вышли соседи и спугнули нападавшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские опросили потерпевшую. Она рассказала, что грабитель ей знаком и живёт по соседству. При этом женщина неоднократно давала ему деньги и помогала с продуктами.В ходе розыска подозреваемый был пойман. Им оказался 34-летний местный житель. В настоящее время мужчина нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. На допросе задержанный объяснил, что в момент нападения был в состоянии похмелья.- Мне надо было опохмелиться. Встретил женщину, хотел у неё взять сумку с деньгами. Она потащила меня вниз по лестнице, и мы вместе с ней упали. Она давай кричать, стучать в дверь. Там уже соседи вышли, и я ушёл в другой дом, - рассказал грабитель.Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».