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Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку

Житель Иркутской области пытался ограбить добрую соседку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Временами сердобольная женщина выручала мужчину в трудных жизненных ситуациях

Днём 20 ноября в полицию посёлка Белореченский Усольского района Иркутской области обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказал, что на неё напал мужчина, избил и попытался ограбить.

- Оперативно выехавшие на место преступления полицейские выяснили, что нападение произошло в тот момент, когда жительница Сельского района возвращалась из магазина домой и зашла в подъезд. Там злоумышленник попытался вырвать из ею рук сумочку, однако женщина крепко прижала ею себе. Мужчина начал применять силу. На шум потасовки в подъезд вышли соседи и спугнули нападавшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские опросили потерпевшую. Она рассказала, что грабитель ей знаком и живёт по соседству. При этом женщина неоднократно давала ему деньги и помогала с продуктами.

В ходе розыска подозреваемый был пойман. Им оказался 34-летний местный житель. В настоящее время мужчина нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. На допросе задержанный объяснил, что в момент нападения был в состоянии похмелья.

- Мне надо было опохмелиться. Встретил женщину, хотел у неё взять сумку с деньгами. Она потащила меня вниз по лестнице, и мы вместе с ней упали. Она давай кричать, стучать в дверь. Там уже соседи вышли, и я ушёл в другой дом, - рассказал грабитель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».

грабеж

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