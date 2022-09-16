Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении 44-летнего жителя села Шишкино Читинского района.
- По версии следствия, в ночь на 11 июля 2022 года в селе Шишкино Читинского района обвиняемый убил односельчанина 1954 года рождения. Преступление было совершено в доме потерпевшего, где мужчины распивали спиртное. В ходе застолья и возникшей ссоры обвиняемый нанёс хозяину дома несколько ударов руками и ногами и задушил. Затем ушёл домой, оставив тело убитого на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Обвиняемого задержали следователи СК на следующий день. На первоначальном этапе следствия мужчина частично признал вину, заявил, что забыл детали совершённого преступления. Однако после того, как следователи предъявили все имеющиеся доказательства, в том числе, результаты судебных экспертиз, обвиняемый всё «вспомнил». Он полностью признал вину и дал подробные показания.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.
Житель Забайкалья «вспомнил», как убил односельчанина
Происшествия, Фото:
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