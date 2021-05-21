Режим ЧС снят
Движение на дороге Орлик-Монды в Окинском районе Бурятии восстановлено. Режим ЧС снят, сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта.
- Движение на автодороге открыто для всех видов транспорта. За сутки силами подрядной организации было проведено расширение дорожного полотна, уровень дороги отсыпан и поднят до нормативного уровня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая из-за резкого потепления и обильных дождей на горных участках резко растаял снег. В результате размыло дорогу на 91 км автомобильной дороги Монды-Орлик. Также, на 92 км были повреждены пролёты моста.
Движение на дороге в Окинском районе Бурятии восстановлено
Происшествия, Фото:
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