На лечении находятся почти 700 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки коронавирус выявили ещё у 30 человек. Из них 12 пациентов были обследованы в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
На 9 августа число случаев заражения COVID-19 выросло до 4409. Из них по Улан-Удэ – 2483.
Выздоровели уже 83% заболевших, или 3691 человек. Накануне вылечились 15 пациентов.
С начала пандемии умерли 44 человека. Две последние смерти были в начале недели, 3 августа.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 312 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 362 пациента.
Среди госпитализированных 17 детей (столько же было вчера), их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых больных, из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – четверо.
Круг контактных лиц составляет 901 человек, все обследованы.
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 4400
Происшествия, Фото:
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