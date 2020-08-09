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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 4400

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 4400
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На лечении находятся почти 700 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки коронавирус выявили ещё у 30 человек. Из них 12 пациентов были обследованы в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

На 9 августа число случаев заражения COVID-19 выросло до 4409. Из них по Улан-Удэ – 2483.

Выздоровели уже 83% заболевших, или 3691 человек. Накануне вылечились 15 пациентов.

С начала пандемии умерли 44 человека. Две последние смерти были в начале недели, 3 августа.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 312 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 362 пациента.

Среди госпитализированных 17 детей (столько же было вчера), их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых больных, из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – четверо.

Круг контактных лиц составляет 901 человек, все обследованы.
коронавирус профилактика
 
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