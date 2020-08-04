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В Бурятии в один день умерли две больные коронавирусом

В Бурятии в один день умерли две больные коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обе скончавшиеся женщины перед смертью находились на аппарате ИВЛ

Число летальных случаев среди больных коронавирусом в Бурятии возросло до 44-х. Накануне умерли сразу два пациента, обе пожилые женщины.

Одной из них было 93 года, она стала самой возрастной среди всех смертельных случаев с начала пандемии.

- Умерла пациентка 93 лет от тяжёлой формы новой коронавирусной инфекции и инфаркта миокарда. Находилась в стационаре с 8 июля, в отделении реанимации была 16 суток, из них на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции лёгких) – 13 суток, - сообщили в республиканском оперштабе.

Второй скончавшейся было 82 года. У неё, помимо тяжёлой формы коронавируса, была ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, осложнённая тромбоэмболическим синдромом. Эта больная находилась в отделении реанимации семь суток, из них на ИВЛ последние шесть суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее скончался 53-летний мужчина.

На утро 4 августа в Бурятии зарегистрировано 4263 случаев заражения COVID-19 (+25 за сутки).


смерть коронавирус
 
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