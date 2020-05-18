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В Иркутской области на пожаре погибли два человека

В Иркутской области на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл на даче

В ночь на субботу в садоводстве «Мечта» Зиминского района Иркутской области в дачном доме погибли два человека.

Сообщение о пожаре поступило пожарным в 12-м часу ночи. В садоводство были направлены два пожарных расчёта. По сообщениям очевидцев, в доме могли находиться люди.

Дачный дом был полностью охвачен огнём на площади 12 квадратных метров. В ходе разборки и проливки конструкций под завалами были обнаружены двое погибших.

Работавшие на месте дознаватели установили, что наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации печного отопления. Специалистам предстоит уточнить обстоятельства происшествия.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 3174 пожара, что на 245 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погиб 101 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

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