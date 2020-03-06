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В Иркутской области двух приставов задержали за взятку

Происшествия, 
Приставы подозреваются в получении взятки в 60 тысяч рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух судебных приставов Шелеховского районного отдела. Они подозреваются в получении взятки по предварительному сговору.

По версии следствия, судебные приставы-исполнители получили от гражданина взятку в размере 60 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства по взысканию с него денег.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сегодня следователи СКР совместно с сотрудниками полиции провели обыски в служебных кабинетах подозреваемых. Изъята интересующая следствие документация, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Подозреваемые задержаны решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают иные эпизоды получения взяток. Расследование уголовного дела продолжается.


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