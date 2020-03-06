Приставы подозреваются в получении взятки в 60 тысяч рублей
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух судебных приставов Шелеховского районного отдела. Они подозреваются в получении взятки по предварительному сговору.
По версии следствия, судебные приставы-исполнители получили от гражданина взятку в размере 60 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства по взысканию с него денег.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.
- Сегодня следователи СКР совместно с сотрудниками полиции провели обыски в служебных кабинетах подозреваемых. Изъята интересующая следствие документация, - сообщает пресс-служба областного Следкома.
Подозреваемые задержаны решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают иные эпизоды получения взяток. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области двух приставов задержали за взятку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ночь с 5 на 6 марта горели гаражи
Мать отвезла сына в школу, после чего он исчез
Мошенница отправится за решётку только после достижения её ребёнком 14 лет
Авария случилась сегодня рано утром на трассе «Байкал»
Школьник ушёл из дома накануне утром
Незнакомка нашла кошелёк и потратила деньги на покупку телефона
Беспородный пёс сорвался с цепи
Наркоторговцы прятали закладки по всему городу
Пострадавшую с травмами доставили в больницу
Государственный обвинитель счёл наказание, назначенное районным судом гражданке, слишком мягким
Грабитель закричал: «Гони сто рублей!»
Следователи начали проверку по факту отравления
Вернувшаяся домой мать нашла сына уже без сознания
Мужчина предупредил о внеплановой проверки и попросил деньги на цветы
Пострадавшие подлетели вверх и перекатились через капот автомобиля