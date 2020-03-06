В Иркутской области двух приставов задержали за взятку

Приставы подозреваются в получении взятки в 60 тысяч рублей



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух судебных приставов Шелеховского районного отдела. Они подозреваются в получении взятки по предварительному сговору.



По версии следствия, судебные приставы-исполнители получили от гражданина взятку в размере 60 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства по взысканию с него денег.



Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.



- Сегодня следователи СКР совместно с сотрудниками полиции провели обыски в служебных кабинетах подозреваемых. Изъята интересующая следствие документация, - сообщает пресс-служба областного Следкома.



Подозреваемые задержаны решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают иные эпизоды получения взяток. Расследование уголовного дела продолжается.





